Tazz by eMag introduce în ofertă restaurantele din comunitatea Gault&Millau Utilizatorii Tazz by eMAG vor beneficia, in urmatorul an, de meniuri și evenimente pregatite, in exclusivitate pentru ei, de catre restaurante din comunitatea Gault&Millau Romania, primul ghid gastronomic internațional prezent in Romania, in urma unui parteneriat incheiat intre cele doua entitați. Astfel, clienții pot efectua comenzi online de la o mare parte dintre restaurantele selectate de Gault&Millau, direct de pe platforma Tazz by eMAG, accesand categoria dedicata Gault&Millau. De asemenea comenzi se pot plasa și pe go-mio.ro , platforma digitala a ghidului gastronomic Gault&Millau, cu livrare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii Tazz by eMAG vor beneficia, in urmatorul an, de meniuri și evenimente pregatite, in exclusivitate pentru ei, de catre restaurante din comunitatea Gault&Millau Romania, primul ghid gastronomic internațional prezent in Romania, in urma unui parteneriat incheiat intre cele doua entitați. Astfel,…

- Șase luni de incercari pentru maramureșeni, pentru toți romanii, șase luni de viața cu noul coronavirus. Framantari, multe intrebari cu sau fara raspuns, garzi in spital, nopți nedormite cu cazuri la limita, pacienți vindecați sau chiar pierderi de vieți omenești. Perioada care a trecut de la primul…

- București, 24 August 2020 Skanska Romania, pe drumul inovației și digitalizarii: dezvoltatorul imobiliar semneaza implementarea in premiera a platformei de prezentare virtuala dezvoltate de Bright Spaces Startup-ul PropTech Bright Spaces a incheiat un parteneriat cu Skanska Romania pentru implementarea…

- Incepand cu luna februarie 2020, CNAS asigura tratamente fara interferon pentru 17.500 de pacienți adulți cu hepatita C, indiferent de stadiul de fibroza și ciroza compensate, iar in perioada februarie-iulie 2020, 4.158 de pacienți au accesat tratamente fara interferon. Incepand cu 1 iunie 2020, exista…

- Ziarul Unirea Recalcularea veniturilor din perioada comunista pentru pensionari. Cine va beneficia de noua lege a pensiilor Pensionarilor li se vor recalcula veniturile din perioada comunista (1977 – 1991), atunci cand legiuitorii au decis raportarea punctului de pensie la salariul net, nu la cel brut…

- Aplicatia de socializare TikTok a eliminat din platforma aproape 29.000 de clipuri video prin care erau raspandite informatii false legate de criza coronavirusului in Europa, potrivit CNBC, informeaza Mediafax. Aplicatia controlata de compania ByteDance din China, care le permite utilizatorilor sa…

- Romanii au ales sa doneze in lockdown cu preponderența catre organizațiile neguvernamentale care au ajutat spitalele și medicii din linia intai. Intr-o singura saptamana din aprilie, donațiile au crescut cu 250%, potrivit Mediafax.Galantom.ro, platforma romaneasca de fundraising peer to peer,…

- Dupa o perioada destul de tensionata și conflictuala in dragoste, iata ca lucrurile incep sa se mai limpezeasca și sa se mai clarifice, insa nu este momentul sa ne aruncam cu capul inainte și vom afla de ce. Luna iulie vine cu vești mai bune la capitolul sentimental, insa nu incurajeaza neaparat marile…