Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat Cushman & Wakefield Echinox Marile grupuri de retail poloneze continua sa se extinda pe piața romaneasca, astfel compania Wittchen, unul dintre cei mai importanți retaileri de genți și accesorii de calatorie și articole premium din piele, va deschide primul magazin din Romania in cadrul centrului…

- ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 369,4 milioane de lei in primul semestru din 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor nete pana la 69,08 miliarde de lei – plus 29,4% fata de perioada similara a anului trecut”, anunta…

- ”Primul semestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 168 milioane de euro in Romania, aproape la jumatate comparativ cu nivelul anului trecut, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 36% din total, iar cele din segmentul birourilor circa…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a obtinut in primul semestru un profit net de 1,288 miliarde de lei, in crestere cu 5,6% fata de prima parte a anului trecut (1,22 miliarde de lei). Productia de energie a companiei a fost mai mare cu 3%, urcand la 4.920 GWh in primele…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- Romania, prin investitorii tot mai pasionați, și-a autogenerat o piața foarte dinamica și atractiva a criptomonedelor, iar dezvoltarea și succesul monedelor de origine romaneasca au captat atenția comunitații financiare. Un exemplu notabil in acest sens este criptomoneda MultiversX, dezvoltata de un…

- Piața imobiliara din Romania are particularitațile ei. Am lucrat in acest domeniu și știu ca cerere exista din plin in piața dar oamenii pandesc in acest moment doar chilipiruri, mai exact ii vaneaza pe proprietarii care sunt presați, din diverse motive personale, sa-și vanda imobilele sau terenurile…