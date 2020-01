Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, se va deplasa miercuri la Istanbul, in Turcia, pentru ceremonia de deschidere a gazoductului TurkStream, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia Xinhua. In timpul...

- Autoritatile turce au arestat 100 de persoane - inclusiv zeci de straini - suspectate ca fac parte din gruparea Statul Islamic (SI), in cadrul unor operatiuni inainte de Revelion, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, relateaza AFP. Peste 40 de irakieni, aproximativ 20 de sirieni si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Bulgaria ca intarzie in mod deliberat constructia sectiunii sale a gazoductului TurkStream, motiv pentru care a avertizat guvernul de la Sofia ca Rusia ar putea gasi solutii pentru ca acest gazoduct sa ocoleasca teritoriul bulgar, informeaza Reuters,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Bulgaria ca intarzie in mod deliberat constructia sectiunii sale a gazoductului TurkStream, motiv pentru care a avertizat guvernul de la Sofia ca Rusia ar putea gasi solutii pentru ca acest gazoduct sa ocoleasca teritoriul bulgar, informeaza Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca, in discutia avuta in ajun cu omologul sau american Donald Trump la Casa Alba, a exclus renuntarea la achizitia sistemului de aparare antiaeriana rusesc S-400, transmite dpa. 'Este exclus sa abandonam S-400 si sa ne intoarcem spre (rachetele…

- Cele 17 persoane, a caror nationalitate nu a fost precizata, au fost arestate la Ankara si duse la sediul politiei antiteroriste pentru a fi interogate acolo, potrivit Anadolu. In urma mortii liderului SI, Abu Bakr al-Bagdadi, in timpul unui raid aerian in Siria, la sfarsitul lui octombrie,…

- 'Daca teroristii nu se retrag in termen de 150 de ore (incepand de pe 23 octombrie, ora 09.00 GMT, conform acordului - n.red.), vom prelua controlul si ii vom alunga noi insine', a afirmat Erdogan la Istanbul, intr-un discurs televizat, referindu-se la luptatorii Unitatilor de Protectie a Poporului…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a depus vineri plangere intr-o instanta din Turcia impotriva directorului saptamanalului francez Le Point, pentru ca pe prima pagina din ultimul sau numar este numit 'exterminatorul' kurzilor in Siria, potrivit AFP, citata de Agerpres. Huseyin Aydin, avocatul…