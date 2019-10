Taylor Swift va primi trofeul onorific Artist of the Decade la gala American Music Awards

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata pop americana Taylor Swift ar putea dobori recordul detinut de Michael Jackson pentru cele mai multe premii obtinute de un artist la American Music Awards (AMA), gala care a anuntat joi lista nominalizatilor, in fruntea careia se afla cantaretul Post Malone, cu sapte propuneri, urmat de Billie…

- Actrita si cantareata Pepa Flores, cunoscuta sub numele Marisol, va primi trofeul onorific Goya la gala din 2020, a anuntat miercuri comitetul director al Academiei spaniole de film, potrivit news.ro.Gala de decernare a premiilor Goya va avea loc pe 25 ianuarie 2020, in Malaga, care este si…

- Proprietațile lui Michael Jackson au adus venituri de peste 1.7 miliarde de dolari, pe parcursul a aproximativ zece ani, de la moartea artistului, cand ”imperiul” sau era marcat de datorii de peste 500 de milioane de dolari, potrivit NME.com, citat de MEDIAFAX. Dupa zece ani de la decesul lui Michael…

- Cea de-a 71-a gala a Premiilor Emmy 2019 a avut loc duminica noapte la Microsoft Theater din Los Angeles și a fost dominata de productiile Game of Thrones si Fleabag. Marele castigator a Galei Premiilor Emmy 2019 a fost serialul Fleabag, cu patru premii din sase nominalizari. Fleabag a castigat premiul…

- Cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile televiziunii americane", a fost dominata de productiile "Game of Thrones" si "Fleabag".Agerpres prezinta lista celor mai importante trofee atribuite duminica seara la Los Angeles.Cel mai…

- Serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, productie HBO, a fost recompensat cu 10 trofee Creative Arts Emmy, la gala care a avut loc in acest weekend la Microsoft Theater din Los Angeles, potrivit The Hollywood Reporter, scrie news.ro.The Academy of Television Arts & Sciences a acordat…

- Regizorul recompensat cu Oscar Jordan Peele va primi un premiu special pentru excelenta din partea diviziei din Los Angeles a Academiei Britanice de Film si Televiziune (BAFTA/ LA), informeaza contactmusic.com, potrivit Mediafax.Peele va primi premiul pentru excelența in regie John Schlesinger…