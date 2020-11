Taylor Swift, The Weeknd si Justin Bieber – marii castigatori ai galei American Music Awards 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul "Artistul anului" acordat duminica in cadrul American Music Awards 2020 i-a fost atribuit cantaretei Taylor Swift, care a castigat de asemenea alte doua trofee la ceremonia desfasurata in direct la Los Angeles in contextul restrictiilor severe asociate pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.…

- „Motivul pentru care nu sunt acolo, in seara asta, este acela ca imi inregistrez din nou toata muzica mea veche in studioul unde am inregistrat-o initial. Este minunat si abia astept sa o ascultati", ea spus ea. Cantareata a adaugat: „Acesta este un premiu votat de public, ceea ce inseamna foarte mult…

- The Weeknd este unul dintre cei mai nominalizati artisti (8 nominalizari) American Music Awards, unul dintre cele mai mari evenimente din industria muzicala, a anuntat nominalizarile la toate categoriile, iar artistii Universal Music Group acapareaza aproape toate listele. Decernarea premiilor se va…

- Editia din acest an a MTV Video Music Awards a avut loc, duminica, la New York, insa pandemia de coronavirus a schimbat desfasuratorul clasic al evenimentului. Spre deosebire de locatia obisnuita, Barclays Center, artistii au urcat pe scena in diferite locatii, fara audienta. In centrul atenției a fost…

