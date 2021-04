Stiri pe aceeasi tema

- Trei albume ale cantaretei americane Taylor Swift s-au clasat, in decurs de noua luni, pe primul loc in topul din Marea Britanie si, astfel, artista a doborat recordul detinut de grupul The Beatles in Regat, anunța news.ro. The Beatles detinea de 55 de ani recordul pentru cea mai rapida acumulare…

- Un biciclist din regiunea indiana Kashmir ar putea stabili oficial un nou record mondial Guinness dupa ce a pedalat aproape 3.600 de kilometri din extremitatea nordica a tarii pana in cea sudica in opt zile, o ora si 37 de minute, relateaza UPI si The Indian Express.

- SUA, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore, Australia, UE si Marea Britanie au intrat in cursa pentru hidrogen. O analiza de piața realizata de Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul XTB, casa de brokeraj listata pe Bursa de la Varșovia Interesul pentru hidrogen este in creștere, cererea avansand…

- Tanara atleta italiana Larissa Iapichino (18 ani), fiica fostei campioane mondiale Fiona May, a stabilit un nou record record mondial Under-20 la lungime in sala, sambata la Ancona (nordul Italiei), reusind o saritura de 6,91 m, care reprezinta cea mai buna performanta mondiala anului in aceasta…

- Atleta etiopiana Gudaf Tsegay a stabilit cea mai buna performanta mondiala a anului in proba de 800 m, duminica, in cadrul reuniunii in sala de la Val-de-Reuil (Franta), potrivit Agerpres. La cinci zile dupa ce a doborat recordul mondial in proba de 1.500 m la Lievin, Tsegay a reusit cea mai…

- O hoața de buzunare care viza mame care iși ingrijeau copiii ar putea fi deportata din Marea Britanie dupa ce a fost condamnata de 11 ori in ultimii zece ani. Pansella Radu, in varsta de 20 de ani, a fost surprinsa furand poșete de la mai multe femei care erau distrase de ingrijirea copiilor lor in…

- Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se afla izolați la domiciliu și sunt supravegheați de medicul de familie conform metodologiei in vigoare. In prezent, și alte teste de secvențializare sunt in…