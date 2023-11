Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Taylor Swift si-a amanat concertul de sambata de la Rio de Janeiro din cauza caldurii extreme, la o zi dupa moartea unei fane careia i s-a facut rau pe stadionul inabusitor, scrie Reuters.

- Cantareața SZA a obținut noua nominalizari, in timp ce Taylor Swift a devenit prima artista care a primit șapte nominalizari la importanta categorie „Cantecul anului”, cu hitul ei, „Anti-Hero”. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc duminica, 4 februarie.

- Versatila artista SZA are cele mai multe nominalizari la premiile Grammy - noua, devansand artisti cu greutate in industria muzicala precum Taylor Swift, Miley Cyrus si Billie Eilish, pe o lista dominata de femei si de blockbusterul ''Barbie'', relateaza Reuters.

- Cantareata americana Taylor Swift a primit cele mai multe nominalizari 20 la Billboard Music Awards 2023 si este urmata in acest clasament de SZA si Morgan Wallen, care au primit cate 17 nominalizari, informeaza site ul revistei Variety.Printre ceilalti artisti cu nominalizari multiple la premiile Billboard…

- Noi amanunte șocante despre moartea Sabinei Boghici, actrița de origine romana care și-a sechestrat propria mamaAutoritațile din Brazilia investigheaza moartea misterioasa a unei actrițe cu origini romanești care a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, in Rio de Janeiro. Este…

- Moarte suspecta a unei actrițe de origine romana din Brazilia, fiica unuia dintre cei mai mari colecționari de arta din țara. Sabine Boghici a murit dupa ce a cazut de la etajul cinci al blocului in care locuia in Rio de Janeiro. Medicii au gasit-o in viața pe strada, dar nu au mai putut s-o salveze.

- Videoclipuri publicate pe retelele de socializare de spectatori la un concert in Las Vegas o arata pe cantareata Adele intrerupand o melodie pentru a interveni in favoarea unui fan, potrivit news.ro.Taylor Swift nu este singura cantareata care a criticat zelul agentilor de securitate la concertele…