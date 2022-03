Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi de durere pentru fanii unei trupe legendare in intreaga lume. Starul grupului a decedat intr-o camera de hotel din Bogota, Columbia, acolo unde formația americana urma sa susțina un concert. Taylor Hawkins, bateristul trupei Foo Fighters a murit la varsta de 50 de ani. Cauza decesului, un mister…

- Taylor Hawkins, toboșarul legendarei trupe rock Foo Fighters, a murit la virsta de 50 de ani, a anunțat vineri formația americana. Trupa se afla in Columbia. „Familia Foo Fighters este devastata de pierderea tragica și prematura a dragului nostru Taylor Hawkins. Spiritul sau muzical și risul sau contagios…

- Taylor Hawkins, bateristul trupei rock americane Foo Fighters, a murit la varsta de 50 de ani, potrivit unui comunicat al trupei, citat de revista americana Rolling Stone . „Familia Foo Fighters este devastata de pierderea tragica și prematura a iubitului nostru Taylor Hawkins”, se arata in mesajul…

- Taylor Hawkins, bateristul legendarei trupe rock Foo Fighters, a murit la varsta de 50 de ani. "Familia Foo Fighters este devastata de pierderea tragica si prematura a iubitului nostru Taylor Hawkins. Spiritul sau muzical si rasul sau molipsitor ne vor insoti intotdeauna", a transmis trupa intr-o declaratie.

- Taylor Hawkins, bateristul legendarei trupe rock Foo Fighters, a murit la varsta de 50 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Destinatie halucinanta gasita de un fermier din Bihor pentru fondurile europene pe care le-a primit pentru a-si face o ferma de legume. Barbatul a luat 40 de mii de euro, dar in loc de ardei si castraveti i-a investit intr-o cultura de canabis.

- Membrii trupei rock Foo Fighters se lupta cu forte supranaturale in timp ce inregistreaza al zecelea album, in comedia horror „Studio 666”, pentru care a fost lansat trailerul oficial, conform news.ro. Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett si Rami Jaffee au anuntat…

- Sase persoane au fost duse la audieri in urma a 14 perchezitii desfasurate in cadrul unei actiuni a DIICOT pentru destructurarea unei grupari infractionale care ar fi specializata in traficul international de droguri de risc si de mare risc, respectiv cocaina si canabis, pe ruta Olanda-Germania-Romania.…