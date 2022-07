Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații a postat pe Facebook un anunț de angajare, invitand romanii care au absolvit studii superioare in domeniile tehnice sa aplice.”Cautam admin pentru sisteme informatice și de comunicații. Posturi la nivel național. Nivel de cariera - mediu”, a scris SRI pe Facebook.Internauții,…

- Statele membre UE au aprobat in noaptea de marti spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand din 2035, impunand astfel motoare 100% electrice, informeaza AFP.Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021, va insemna…

- Compania din Turcia care produce dronele Bayraktar doneaza trei aparate de zbor Ucrainei.Firma turca a transmis ca va dona trei vehicule aeriene fara pilot (UAV) Ucrainei, dupa o campanie in care s-au strans suficiente fonduri pentru a cumpara "mai multe" drone din modelul Bayraktar TB2, potrivit…

- O modificare a legislatiei fiscale pentru limitarea beneficiilor extrasalariale acordate angajatului, precum telefon, masina, abonamente la sala sau clinici medicale, a fost introdusa pe lista mai ampla de masuri fiscale pregatite de catre autoritati, potrivit informatiilor Profit.ro.Daca…

- Statele Unite vor ca absența Rusiei sa nu se observe pe piața petrolului, iar pentru aceasta este necesar sa se rezolve problema principala - scaderea prețului „aurului negru”.In acest sens Casa Alba a apelat la Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite și vrea sa ceara acestor țari sa creasca…

- Trei barbati din Bihor au fost retinuti si opt locuinte au fost perchezitionate in urma unei actiuni derulate de politistii din Bistrita Nasaud, intr-un dosar care vizeaza unui jaf comis la o firma din municipiul Bistrita de unde s-a furat un seif cu peste 100.000 euro, arata ebihoreanul.ro.Potrivit…

- CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat, iar acest statut ii permite bancii sa participe direct la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat organizate pe piața primara, alaturi de celelalte 7 instituții financiare care au statutul de dealer primar.Titlurile…

- Guvernul elvețian a anunțat ca se pregatește pentru o posibila penurie „severa" de electricitate si gaze naturale, motiv pentru care a decis inființarea unui grup de intervenție in caz de criza in sectorul gazelor și un sistem de monitorizare pentru detectarea timpurie a unei penurii iminente de…