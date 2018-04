Taxiul SF desprins din filme e mai aproape de realitate. Zboara peste blocuri si te scapa de aglomeratie

Volocopterul este taxiul care te va duce pe calea aerului oriunde ai nevoie, in cel mai scurt timp. Este un concept ambitios care ar putea deveni realitate in viitorul apropiat.



Startup-ul german Volocopter planuieste sa dea startul unei adevarate revolutii in domeniul transportului urban.



Volocopterul ar putea fi masina zburatoare utilizata in regim de taxi sau Uber pentru a transporta pe calea aerului pana la 10.000 de pasageri pe zi.



Un astfel de proiect ambitios ar putea rezolva problema supraaglomerarii bulevardelor si strazilor din marile orase ale lumii care…