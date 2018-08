Taximetristul israelienilor agresati de jandarmi a depus plangere penala: Le-au spus ca sunt turisti si tot ii bateau

Stiri pe aceeasi tema

- ​Taximetristul care ii transporta pe turistii israelieni batuti de jandarmi in 10 august, la intersectia Ion Mihalache cu Banu Manta, a mers joi la Parchetul Militar pentru a depune plangere impotriva fortelor de ordine, el spunand ca au fost batuti fara niciun motiv, desi au strigat ca sunt turisti…

- El a relatat ca jandarmii au oprit masina in care se aflau patru turisti israelieni si au inceput sa-i loveasca fara niciun motiv cu pumnii si bastoanele. "Sunt taximetristul batut cu turistii israelieni in masina. Am plecat de la un hotel din Bucuresti, ma duceam spre un club si ne-au oprit jandarmii…

- Valeriu Ionut Radulescu, taximetristul turistilor israelieni care sustin ca au fost agresati de jandarmi la protestul de vineri al Diasporei, s-a prezentat joi la Parchetul Militar Bucuresti pentru a depune o plangere penala. El a relatat ca jandarmii au oprit masina in care se aflau patru…

- Taximetristul care transporta turiștii israelieni ce au fost loviți de jandarmi la miting s-a prezentat, joi, la Parchetul Militar pentru a depune plangere impotriva forțelor de ordine deoarece, spune acesta, toți au fost batuți fara motiv cu bastoanele, deși au strigat ca nu sunt protestatari, scrie…

- Coordonatorul interventiei jandarmilor la protest, Laurentiu Cazan, a explicat de ce au fost batuți turistii israelieni, care circulau vineri, 10 august, cu un taximetru. ”Cei care actionau în zona respectiva, au observat ca la momentul când noi ne-am…

- Coordonatorul intervenției jandarmilor la protest, Laurențiu Cazan, a precizat ca turiștii israelieni au fost bruscați de jandarmi pentru ca ei se aflau intr-un taxi prezent intr-o zona unde și cei violenți foloseau taxiurile pentru a fugi, drept pentru care s-a decis sa se verifice fiecare mașina,…

- Turisti israelieni batuti de jandarmi in ziua mitingului Foto: Agerpres Ambasada Statului Israel are dovezi ca turisti israelieni au fost batuti de jandarmi vineri seara, desi nu aveau nicio legatura cu protestul din centrul capitalei, se arata intr-un comunicat. Ambasada precizeaza ca turistii…