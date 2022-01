La data de 5 ianuarie in jurul orei 15.30, la sediul IPJ Suceava s-au prezentat doi tineri de 19 ani și de 16 ani, ambii din Suceava, care au sesizat faptul ca, in seara de 4 ianuarie, in jurul orei 19.50, in timp ce se aflau pe str. Pacii, din Suceava, șoferul unui autovehicul tip […] The post Taximetristul din Suceava care a amenințat cu pistolul doi tineri reținut 24 de ore. Barbatul nu are permis portarma. La perchezițiții polițiștii au mai descoperit o arma de vanatoare first appeared on Suceava News Online .