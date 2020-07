Taximetriștii vor putea conduce mașini cu până la 9 locuri Un nou proiect de lege propune modificarea definiției taxiului astfel incat sa ofere posibilitatea celor care practica taximetrie sa foloseasca mașini mai mari. In acest moment, taxiul este definit ca „autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto’. Schimbarea va presupune inlocuirea cifrei 5 cu 9, restul condițiilor de desfașurare a activitații de taximetrie ramanand aceleași, relateaza profit.ro . „Serviciile de taxi sunt asimilate serviciilor de transport. Pentru asigurarea unui regim concurențial echilibrat și stabilirea unui regim nediscriminatoriu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- In acest fel se are in vedere asigurarea unui regim concurențial echilibrat și stabilirea unui regim nediscriminatoriu a modurilor de transport utilizate pentru transportul de persoane in mediul urban.

- Legea taximetriei ar putea fi schimbata pentru a oferi taximetriștilor licențe și pentru mașini cu o capacitate de transport de noua locuri.Un nou proiect de lege propune modificarea definiției taxiului astfel incat sa ofere posibilitatea celor care practica taximetrie sa foloseasca mașini mai mari.…

