- Politistii locali care apartin de Primaria Generala a Capitalei au dat amenzi de 14.500 lei, joi seara, unor taximetristi care activeaza in zona Garii de Nord, informeaza Agerpres . In decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, in seara zilei de joi, politisti locali ai Serviciului Control Transporturi…

- Amenzi de aproximativ 180.000 de lei au fost aplicate, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre politistii locali pentru nerespectarea legii antifumat, lipsa mastii de protectie sanitara, aruncarea pe strada a resturilor menajere sau stationarea neregulamentara a autovehiculelor, potrivit Agerpres.…

- Pentru oamenii strazii cele mai grele perioade din an sunt cele de iarna, cand frigul este unul taios, cand trebuie sa ai grija sa nu mori inghețat, dar mai ales sa ai grija de tine, sa te hidratezi, sa mananci suficient etc. Este o lupta continua pentru supraviețuire, o lupta pe care o duci cu tine…

- Pe Drumul Careiului din Satu Mare au fost ridicate de catre polițiștii locali 11 persoane suspectate pentru ca apelau la mila publica. Opt dintre cei ridicați sunt din județul Salaj, in timp ce alte trei persoane au domiciliul in județul Bistrița. “Cerșetorii din Salaj și Bistrița-Nasaud s-au intors.…

- Nu este zi in care polițiștii locali sa nu aplice vreo amenda șoferilor care nu respecta regulile de circulație sau care sunt prea zgarciți pentru a-și cumpara un tichet de parcare. Polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație, care efectueaza controlul in parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului…

- O tanara a fost amendata de politistii locali cu peste 10.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja Modern din municipiul Constanta si a ramas blocata in nisip. Primaria Constanta a transmis printr-un comunicat de presa, ca, duminica, politistii locali au fost anuntati ca pe plaja Modern…