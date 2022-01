TAXIMETRIȘTII DE LA AEROPORTUL IAȘI VOR TREBUI SĂ RESPECTE NOI REGULI Aeroportul Internațional Iași, prin conducerea acestuia a intrunit Consiliul de Administrație pentru a aproba o serie de obligații. Taximetriștii trebuie sa dețina sistem de plata POS, sa aiba o ținuta adecvata și de asemenea sa ia clienții in ordinea in care se prezinta. Cei care refuza o cursa pe motiv ca este prea scurta, iși vor pierde accesul la Aeroport. Pentru a se asigura ca in parcarea de la Aeroport sunt doar șoferii care au primit aprobare, agenții de paza, jandarmii și polițiștii de la Transporturi se vor ocupa de monitorizare. „Avem agenții de paza, agenții de securitate, camere de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Aeroportului Iași a aprobat noul regulament pentru operatorii care vor desfașura servicii de taximetrie in zona. Directorul institutiei, Romeo Vatra, a declarat ca vor fi acordate licențe atat pentru mașinile care vor desfașura servicii de taximetri, cat și pentru șoferi.…

- Opt clase cu copii din clasa zero de la Școala Ion Agarbiceanu din Cluj-Napoca se muta din lipsa de spațiu, dar copilul directoarei ramane, pe baza unor reguli aprobate de Consiliul de Administrație al școlii, pe care directoarea il conduce. Directoarea Paula Balica susține ca mutarea elevilor se face…

- Imbracați gros, mulți dintre ei, ca don’șoara vice Dimitriu și ca celebrul șofer Zirna, chiar cu paltonu’ pe ei, liberalii de la Focșani au pus-o astazi de-o ședința a Biroului Politic Local (BPL). Printre altele, aveau de discutat urgent cine merita, din „porcoiul” de membri marcanți ai PNL, sa faca…

- O tanara, in varsta de 20 de ani, studenta in primul an in cadrul Universitații Petrol Gaze din Ploiești, a șocat intreaga comunitate din campus dupa ce a ucis cu sange rece o pisica, informeaza Ziare.com . Fata i-a taiat gatul animalului, apoi a aruncat trupul acesteia in curtea din spatele caminului…

- Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aeroportul Internațional Iași se menține in topul aeroporturilor regionale, situandu-se pe locul 3, dupa Cluj-Napoca și Timișoara. 69.242 de persoane au calatorit luna trecuta pe Aeroportul Iași, diferența fața de aeroportul…

- Consiliul de Administratie al ETA SA prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare organizeaza selectia Directorului societatii conform art.35 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul…

- Directorul interimar al aeroportului iesean, Romeo Vatra, a relatat modul in care unii taximetristi refuza curse de la aerogara. Acesta a intalnit a doi turisti, veniti in city break la Iasi, pentru ca au auzit ca e un „oras frumos”, pe care taximetristii au refuzat sa-i transporte. Am fost astazi la…