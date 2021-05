Taximetriștii clujeni ies la PROTEST! Ei vor să circule pe benzile special dedicate autobuzelor

Taximetriștii din Asociația Taxi Transilvania (ATT) din Cluj-Napoca ies la un protest pe strazile orașului pentru ca sa poata circula pe benziile special dedicate autobuzelor. Protestul va avea loc marți, pe data de 25 mai, începând cu ora 10:00, iar mașinile vor porni de la Calea Mânaștur, în direcția Primariei Cluj-Napoca.

Taximetriștii clujeni vor sa aiba dreptul de a circula pe benziile autobuzelor, potrivit unei legi în care se specifica faptul ca taxiurile pot circula pe benzile speciale, fara a… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taximetriștii clujeni din cadrul Asociației Taxi Transilvania protesteaza marți, 25 mai, pentru a fi reglementata circulația pe benzile de transport public.Asociația Taxi Transilvania (ATT) organizeaza protestul de la ora 10.00, iar taximetriștii vor porni de la Calea Manaștur și se vor indrepta spre…

- Edilul Clujului a propus noi masuri de circulație pentru șoferii de taxi. Aceștia, indignați, au recurs la lege, pentru a-l contrazice pe primar. Masurile propuse de primar Emil Boc susține ca șoferii de taxi au voie sa circule astfel pe o singura artera în oraș. „Comisia de circulație…

- Primarul Emil Boc susține ca taximetriștii au voie sa circule numai pe Bulevardul Nicolae Titulescu. ”Comisia de circulație a stabilit numai pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Ramane de vazut, daca comisia va stabili sa se circule și pe celelalte benzi dedicate”, a spus primarul Emil Boc.Culmea este…

- Un taximetrist oprit de un polițist local pe banda dedicata pentru autobuze ii acuza pe oamenii legii ca se prefac ca nu știu legea. ”Se pare ca politia locala Cluj nu cunoaște legea. Posibil nu au fost informați”, ne-a transmis taximetristul.Conform ultimelor modificari, taximetriștii pot circula pe…

- Dupa bicicliști, taximetriști, acum și școlile de șoferi circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport in comun.Nu este clar daca acest șofer din imagine circula ca are dreptul sau a facut-o pe propriul risc. Cert este ca aceste benzi dedicate au fost concepute pentru ca transportul in comun…

- Asociația Taximetristilor Cluj susține ca din 29 martie 2021 taximetrele au dreptul legal sa circule pe benzile dedicate mijloacelor de transport in comun. ”Stimați conducatori auto, bicicliști, trotinetiști, pietoni, organe de aplicare a legii:Prin prezenta dorim sa va informam ca: In conformitate…

- Peste 100 de clujeni au protestat azi în Piața Unirii din Cluj-Napoca, începând cu ora 18:00 fața de noile restricții care duc la închiderea salilor de sport. Oamenii prezenți la protest au facut o serie de fandari și genuflexiuni ca semn…

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto, anunța ca la acțiunea de protest din 23 februaria au aderat și companiile de transport privat ce deservesc rutele municipale din Chișinau. Acțiunea are loc in semn de protest fața de restricțiile impuse de autoritați in ceea ce privește limitarea…