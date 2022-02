Taximetriștii amenință cu proteste, dacă prețul la carburanți nu va fi plafonat Scumpirile din ultima perioada afecteaza și taximetriștii. Aceștia cer Guvernului plafonarea prețului la carburanți. Transportatorii in regim de taxi se pregatesc pentru actiuni de protest si cer Executivului masuri urgente de plafonare a preturilor la carburanti, potrivit unui comunicat al Asociatiei pentru Drepturile Taximetristilor Independenti-ADTI. „Avand in vedere ultimele evolutii de crestere a pretului la […] The post Taximetriștii amenința cu proteste, daca prețul la carburanți nu va fi plafonat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

