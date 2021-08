Taximetrist, înjunghiat mortal de o femeie, consumatoare de droguri Incident șocant, in orașul Ungheni. O femeie a injunghiat un taximetrist pentru ca acesta din urma i-a cerut banii pe care ii datora pe curse. Barbatul a murit la spital, iar femeia, despre care s-a aflat ca este consumatoare de droguri este la spital sub supravegherea polițiștilor. Atacul a avut loc in aceasta dimineața chiar […] The post Taximetrist, injunghiat mortal de o femeie, consumatoare de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile au fost surprinse de mai mulți șoferi care așteptau la semafor in zona Unirii. Femeia a aparut dintre mașini și din cateva mișcari s-a urcat pe capota unei mașini scumpe. Șoferul și inca un barbat au incercat sa o convinga sa coboare de buna voie. Soferul a incercat in zadar sa o convinga…

- O femeie cu probleme psihice a ajuns la spital, luni, dupa ce a fost pusa intr-un sac din plastic și lasata in scara unui bloc din Suceava. Cei care au abandonat-o sunt chiar rudele ei, mama și fratele sau. Potrivit polițiștilor din Suceava, incidentul a fost anunțat la 112. Inițial, locatarii blocului…

- O femeie și un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o autospeciala militara ce insoțea un convoi militar, in Capitala. Autospeciala avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Accidentul s-a produs in Capitala, in zona Piața Sudului. In urma impactului,…

- Barbatul ucis avea 41 de ani și a fost injunghiat de atacator in momentul in care a incercat sa iși salveze fiica din mainile atacatorului. A fost injunghiat. Inainte, barbatul mascat cu o cagula o violase pe fiica cea mare a familiei, in varsta de 20 de ani, relateaza Ziua de Constanța. Atacul a avut…

- O femeie a fost nevoita sa cheltuiasca 50.000 de lei pe teste PCR, pentru a-și putea vedea mama, care a fost internata intr-un spital privat. Cornelia Bejan, profesoara la o universitate din Iași, a dat zilnic sau la doua zile intre 220-250 de lei pentru a face un test PCR ca sa poata merge la mama…

- Un barbat din localitatea Gradistea, judetul Ilfov, si-a injunghiat fosta sotie si fosta soacra, iar apoi si-a luat viata. Atacul sangeros s-a produs, duminica dupa-amiaza, in casa fostei sotii a criminalului, din comuna Gradistea, unde barbatul, de 56 de ani, a intrat cu forța. Vecinii au auzit strigatele…

- Atacul a avut loc in orașul Le Lardin-Saint-Lazare din regiunea Dordogne, duminica dupa-amiaza. Este vorba despre un fost soldat despre care posturile de televiziune spun ca este puternic inarmat care a deschis focul asupra unor polițiști. In cautarea lui au fost mobilizate forțe impresionanate. Peste…

- Polițiștii bucureșteni au declanșat o ancheta dupa ce o angajata a Poștei Romane a fost ranita cu un cuțit de catre un coleg. Agresiunea a avut loc chiar in sediul instituției. Secția 20 a fost alertata, luni, in jurul orei 23.30, despre faptul ca angajata Poștei Romane a fost taiata la o mana de catre…