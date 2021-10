Taximetrist înjunghiat de fiul său în Grădiște Un taximetrist a fost injunghiat de propriul sau fiu. Fapta s-a petrecut la domiciliul acestuia, in cartierul Gradiște. Nu se cunosc motivele care au stat la baza acestei tragice intamplari. Victima este in stare grava, viața fiindu-i pusa in pericol. Vom reveni. The post Taximetrist injunghiat de fiul sau in Gradiște appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

