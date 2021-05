Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, starea sa de sanatate este stabila. Acesta a primit ingrijiri medicale de urgenta, inițial la spitalul din Codlea, apoi la cel din Brașov. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, puțin inainte de ora 5:00. Taximetrisul efectuase o cursa de la Codlea la Sf. Gheorghe, iar in Sf. Gheorge…

- Un taximetrist a fost amenințat cu cuțitul de catre doi indivizi, pentru a-i duce la Brașov. Atunci cand au ajuns la destinație, aceștia l-au injunghiat.Taximetrist amenințat și injunghiat de pasageriBarbatul a fost forțat de catre doi indivizi sa ii ia cu mașina și, sub amenințare, i-au zis șoferului…

- La data de 19 mai a.c., la ora 22:40, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe Drumul Național 2 E 85 in dreptul localitații Domnești din comuna Pufești, conducatorul auto al unui tir ar fi pierdut controlul direcției de mers și a intrat intr-un gard, patrunzand in curtea unei locuințe.…

- Grav acident rutier in apropiere de satul Cotihana din raionul Cahul.Un automobil de marca Toyota Corola a derapat de pe traseu, iar șoferul in varsta de 69 de ani a decedat pe loc. Ceilalți 4 pasageri erau membrii familiei și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Victor Socaciu, cantareț de muzica folk, in varsta de 68 de ani, a fost diagnosticat cu noul coronavirus, la scurt timp dupa ce a participat la un festival organizat chiar de catre el. La aceasta ora se afla internat in spital, noteaza click.ro. Victor Socaciu are un istoric medical complex, de-a lungul…

- Soferul unui autoturism a scapat cu rani usoare dupa ce masina pe care o conducea a parasit carosabilul si a cazut 30 de metri in gol, pe un drum din judetul Valcea, informeaza Gazeta Valceana.Potrivit IPJ Valcea, accidentul a avut loc pe un drum din Ionesti. Loferul, un tanar de 22 de ani, a pierdut…

- Tentativa de omor la Basarabeasca. Un tanar de 25 de ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat in regiunea inimii cu o sulita improvizata. Infracțiunea ar fi fost comisa de vecinul acestuia, de 36 de ani.

- Toni Grecu, membru-fondator al grupului „Divertis”, internat la mijlocul lunii ianuarie cu COVID, anunta ca noul coronavirus i-a afectat plamanii in proportie de peste 50% si sustine ca inca se lupta cu revenirea la viata normala, transmite Antena 3 . Toni Grecu precizeaza ca a stat in spital trei saptamani.…