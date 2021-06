Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui taximetrist domiciliat in județul Timiș. Barbatul este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a preluat patru migranți de la granița, dupa ce au trecut ilegal din Serbia in Romania. A plecat cu ei spre Cenad, pentru a-i ajuta sa treaca in Ungaria.

- Un numar de 25 de cetateni afgani si irakieni cu varste cuprinse intre 5 si 28 de ani, care incercau sa treaca ilegal frontiera ascunsi in doua automarfare, au fost descoperiti, sambata, de politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors si Varsand Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 22 de cetațeni din Siria, Somalia, Egipt și Etiopia care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, ascunși intr-un automarfar incarcat cu aparatura electronica.

- 13 cetateni straini, intre care doi copii, care au vrut sa traverseze fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia, au fost depistați de politistii de...

- Doi migranți care au trecut granița din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcați de un tractor care facea lucrari agricole. The post Migranți calcați de tractor in timp ce dormeau in lanul de rapița, in județul…

- Doi migranti care au trecut granita din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcati de un tractor care facea lucrari agricole. "In urma unui apel la numarul unic 112, un echipaj al politiei de frontiera din…

- Acuzații de trafic de migranți pe numele unui sirian in varsta de 40 de ani, in județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins transportand noua migranți, dinspre granița cu Serbia spre Timișoara. Sirianul este beneficiar de protecție subsidiara in Romania.

- Operațiune de salvare a polițiștilor de frontiera timișeni, vineri dimineața, in zona localitații Graniceri. Oamenii legii au scos din apele Timișului doi afgani care au trecut ilegal din Serbia in Romania prin zona in care raul desparte granița dintre cele doua țari.