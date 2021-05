Taximetrist buzoian, găsit spânzurat în apartament Un taximetrist din Buzau și-a pus capat zilelor spanzurandu-se in apartamentul sau de pe bulevardul Unirii. Descoperirea a fost facuta in aceasta dupa-amiaza, de un vecin. Ilie Mircea avea 55 de ani și locuia singur intr-un apartament situat pe bulevardul Unirii din municipiul Buzau. Facea taximetrie de ani buni, fiind unul dintre cei mai cunoscuți … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

