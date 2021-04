Taximetrist băut, prins după un scandal în trafic Un barbat care se afla in stare avansata de ebrietate la volanul unui taxi cu care circula in municipiul Suceava a fost prins dupa un scandal in trafic, in care au fost implicate inițial doua femei.Sambata, in jurul orei 15.00, o femeie a sesizat poliția ca o alta femeie, pasagera intr-un taxi, a ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

