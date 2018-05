Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul german Lidl a semnat actele pentru deschiderea la București a primului hub digital din Romania, al doilea ca marime din Europa, cu o investiție inițiala de aproape 10 milioane euro, relateaza Profit.ro.

- Serviciul de muzica prin streaming Pandora, una dintre cele mai mari platforme de acest fel din lume, a cumparat AdsWizz, o companie specializata in publicitate digitala audio cu centrul principal de inginerie in București, intr-o tranzactie evaluata la 145 milioane de dolari.

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de dolari pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. In contextul cresterii accelerate a…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- Startupul romanesc de tehnologie UiPath ar fi obtinut o noua runda de finantare, in valoare de 120 de milioane de dolari, firma ajungand astfel sa fie evaluata la peste 1 miliard de dolari, sustin surse anonime citate vineri de publicatia TechCrunch.