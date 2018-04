Taxi rasturnat. Accident cu multiple victime in judetul Suceava Un accident a curmat viata unei femei si a trimis pe mana medicilor alte patru persoane. Totul s-a intamplat pe o sosea din localitatea suceveana Scheia, conform romaniatv.net. Un TIR si doua masini mici s-au lovit. Una dintre aceste autoturisme, care rula in regim de taxi, s-a rasturnat. Taximetrul avea la bord cinci persoane, mai […] Taxi rasturnat. Accident cu multiple victime in judetul Suceava is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

