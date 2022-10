Taxi în flăcări în Stația CFR Bârlad! (FOTO) SCURT CIRCUIT… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un autoturism aflat in deplasare in municipiul Barlad. Taxiul circula in zona Stației CFR Barlad. “La sosirea echipajului de intervenție, incendiul se manifesta la compartimentul motor și se propaga spre interiorul […] Articolul Taxi in flacari in Stația CFR Barlad! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

- GRAV… Tragedie in Cetațuia, o localitate a comunei Puiești! Un tractor s-a rasturnat, iar din informațiile inițiale, transmise la 112, exista o singura victima prinsa sub cabina tractorului. A fost trimisa o ambulanța C2 SAJ și un echipaj de pompieri de la Barlad. „Detașamentul de pompieri Barlad intervine…

- EXERCITIU DE COOPERARE… Misiuni de salvare contracronometru pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui accident deosebit de grav produs pe caile de comunicatie, in Statia CFR Barlad. Acesta a fost scenariul unui exercitiu de cooperare, cu forte si mijloace in teren, care a avut loc ieri in municipiul…

- UPS!… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit pe 11 septembrie dupa amiaza, cu doua autospeciale de stingere și echipaje specializate, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la firele electrice subterane de pe bulevardul Republicii, intre Spitalul Municipal și Primaria municipiului…

- FOC… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism aflat in deplasare, in municipiul Barlad, ieșirea spre Badeana. “La sosirea echipajului de intervenție, incendiul…

- FOC… Punctul de lucru Murgeni din cadrul Detașamentului de pompieri Barlad a intervenit in dupa amiaza de 28 iulie, cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din localitatea Sarațeni / Murgeni. La sosirea…

- DE PLANS… Peste 40 de ha de padure, liziera și vegetație uscata de la canicula, au ars ore intregi ieri seara! Incendiul a izbucnit pe 21 iulie dupa amiaza, in jurul orei 17.30 și a fost stins de pompieri abia la orele 2.30, pe 22 iulie. “Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit pentru limitarea…