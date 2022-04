Stiri pe aceeasi tema

- ISU Cluj intervenție la un accident rutier care a avut loc in localitatea Jucu de Mijloc. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu de Mijloc. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ.„​​Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident…

- Un accident feroviar s-a petrecut astazi, in jurul orei 14:45, in Halta din localitatea Rascruci. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale de descarcerare, o ambulanța, dar și politistii au intervenit la accident. “Salvatorii au gasit la fața locului un barbat de 82 de…

- Un accident feroviar s-a petrecut astazi, in jurul orei 14:45, in Halta din localitatea Rascruci. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale de descarcerare, o ambulanța, dar și politistii au intervenit la accident. “Salvatorii au gasit la fața locului un barbat de 82 de…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, noaptea trecuta, la un accident rutier petrecut in localitatea Moriști, comuna Cojocna. ”Apelul de urgența a fost dat in jurul orei 1:58, iar pompierii au gasit la fața locului un autoturism avariat și trei persoane care au ieșit singure…

- Un accident rutier s-a produs in noaptea de joi spre vineri, pe strada Platanilor din Cluj-Napoca. In accident a fost implicat un tanar de 22 de ani, care a avut nevoie de ingrijiri medicale. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte la un accident rutier petrecut…

- Accident rutier produs pe DJ 105T, in apropierea localitații Corușu. O femeie a fost grav ranita, dupa ce a fost prinsa sub o mașina rasturnata. Șoferul autoturismului a fost și el ranit. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit luni pentru a salva o femeie prinsa sub un autoturism…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a salva o femeie prinsa sub un autoturism rasturnat in afara parții carosabile intre localitațile Popești și Corușu. „Doua autospeciale și doua echipaje SMURD au fost alertate in jurul orei 19.00, iar pompierii…