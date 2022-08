Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii din Darabani au facut uz de arma in timpul urmaririi unui sofer, care ulterior a abandonat autoturismul si a fugit, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani,m potrivit Agerpres.Urmarirea a inceput dupa ce oamenii legii au efectuat semnale regulamentare…

- Fostul director general al Oracle Romania Sorin Mindrutescu a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei pentru sapte fapte de luare de mita, in dosarul in care era cercetat pentru ca ar fi primit bani de la firme de IT pentru a le pune la dispozitie oferte de pret avantajoase…

- Un tir care transporta peste 400 de oi s-a rasturnat, luni seara, pe DN 1A, la Maneciu. O suta de oi au murit in urma impactului, iar alte cateva zeci au fost ranite. Inspectoratului Judetean de Politie Prahova transmite ca dupa primele verificari s-a stabilit faptul ca un barbat in varsta de 53 de…

- Elena Raluca Șerban, o romanca de 32 de ani care lucra ca escorta in Italia, a fost ucisa in apartamentul ei din Aosta, in aprilie 2021. Cel care a comis crima, Gabriel Falloni, un italian in varsta de 36 de ani, și-a aflat joi sentința, dupa ce expertiza psihiatrica ordonata de președintele tribunalului…

- Ieri, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui tanar de 27 de ani din Baia Mare. Acesta s-a prezentat la Poliția Municipiului Baia Mare, constatandu-se faptul…

- FOTO| Ce pedeapsa a primit șoferul din Alba care și-a ucis fiul intr-o depașire periculoasa: Peste 100.000 de euro daune morale FOTO| Ce pedeapsa a primit șoferul din Alba care și-a ucis fiul intr-o depașire periculoasa: Peste 100.000 de euro daune morale Un barbat din Aiud a fost condamnat la pedeapsa…

- Veste extrem de ingrijoratoare, mai ales pentru cei care locuiesc sau sunt in aceste momente in Targoviște. Recent, un leu ar fi fost vazut liber pe o strada, langa o benzinarie din acest oraș. Autoritațile s-au mobilizat deja, astfel ca locuitorii au primit și un mesaj RO-Alert prin care sunt inștiințați!

- Crima, comisa in ziua de 21 aprilie 2021, in comuna Bobalna din județul Cluj, a șocat comunitatea locala. Doi frațiori de 6 și 8 ani au fost injunghiați de propria mama, din dorința de a se razbuna pe socrul sau. Dupa un an de la tragedie, femeia și-a aflat pedeapsa, 9 ani de inchisoare cu executare…