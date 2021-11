Stiri pe aceeasi tema

- 29.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.2528.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.6727.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.9326.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.1325.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.2424.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.3823.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5322.10.2021…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala in verifica pe marii contribuabili. Reprezentanții instituției vor sa afle daca firmele respecta noile reguli privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la serverul ANAF. ANAF anunța ca a inceput 100 de acțiuni de control la operatorii…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noua lista cu localitatile cu incidenta ridicata. In acest moment, Capitala a depasit pragul de 16 la mie, ajungand la valoarea de 16,1 la mia de locuitori.

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noua lista cu localitatile cu incidenta ridicata. In acest moment, Capitala se apropie de pragul de 11 la mie si doar 7 localitati nu sunt in scenariul rosu.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile germane au revizuit conditiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit informatiilor comunicate public de catre autoritatile germane, noile conditii intra in vigoare la data de 3 octombrie 2021,…

- Peste o treime din cele 3.228 de localitați din Romania au rata de incidența COVID mai mare de 3 la mie. Adica 1.176 de localitați au intrat deja in Scenariul Rosu. 50 de municipii și orașe și 264 de comune au depașit pragul de 6 la mie, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noua lista cu localitatile cu incidenta ridicata. In acest moment, doar 10 judete nu se afla in scenariul rosu. Capitala se apropie de pragul de 10 la mie.

- Numarul localitaților din Romania unde se inregistreaza o incidența de peste 3 la mia de locuitori a ajuns joi la 352, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica. Lista include și 46 de orașe și municipii reședința de județ aflate in scenariul roșu. In acest context, certificatul…