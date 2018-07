Taxele vamale în America de Nord: Ford, costuri suplimentare uriașe Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de dolari in urma restructurarii afacerii, transmite Reuters. Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Aceste tarife ar putea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre proiectele aflate pe Ordinea de Zi a sedintei CL CArei din data de 3 iulie 2018 a fost si cel privind stabilirea taxei de inchiriere a Bazei Sportive VICTORIA Carei. Roman Adrian, consilier UDMR, presedintele Comisiei Economice, a semnalat faptul ca la acest proiect lipseste Raportul de…

- „NOAPTE IN MUZEE IN ANUL CENTENARULUI! Așa se numește protestul in care Muzeul ASTRA s-a implicat sambata aseara, la Noaptea Muzeelor. De ce am facut asta? Pentru ca Muzeul ASTRA este un pol generator de cultura, educație, dezvoltare economica si garanteaza prin fapte identitatea naționala! Read More...

- Cele 1000 de anchete privind presupusi "lupi singuratici" au in vedere toate cele 50 de state ale SUA si nu sunt luate in calcul in acest sens anchetele cu privire la Al-Qaida, Statul Islamic sau terorismul intern, a mentionat directorul FBI.Potrivit lui Wray, "lupii singuratici" sunt in…

- In intreaga țara, Registrul Auto Roman(RAR) desfașoara controale ample, unele impreuna cu Poliția, iar unitațile service sunt vizate, potrivit Capital.ro. Informația a fost confirmata de George Dinca, directorul RAR, care spune ca acțiunea este inca in desfașurare, dar se afla pe final, și ca Registrul…

- Doua echipe formate din medici de familie cu cabinete in municipiul Suceava si in zona adiacenta s-au asociat in vederea infiintarii de centre medicale de permanenta. Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a anuntat, ieri, in conferinta de presa, ...

- Directorul general al Amazon, Jeff Bezos, recomanda tinerilor angajati ai companiei sa nu mai caute echilibrul intre munca si viata privata, pentru ca aceasta abordare este echivalenta cu o delimitare stricta a acestora.

- Programul de sprijinire a achizitiei de locuinte ”Prima casa” a fost un succes, iar oamenii sunt interesati in continuare de garantiile oferite de stat, a anuntat Alexandru Petrescu, seful Fondului de Garantare, prezent la Timisoara pentru a participa la un seminar legat de finantarea intreprinderilor.…

- ”Directorul unei fabrici le propune angajaților sa lucreze in fiecare zi mai mult cu o ora pentru a crește productivitatea. Apoi, ii intreaba pe angajați daca sunt de acord. Ionescu: Eu propun sa se lucreze cate 10 ore pe zi pentru a crește profitul companiei. Vasilescu:Eu zic ca putem…