- Grupul ByteDance a discutat despre vanzarea diviziei americane a TikTok cu posibili cumparatori, intre care Microsoft si Oracle, de cand presedintele Donald Trump a amenintat luna trecuta ca va interzice serviciul daca nu va fi vandut. Trump a dat termen ByteDance pana la jumatatea lunii septembrie…

- SUA au acuzat marti China ca 'ameninta' si 'hartuieste' jurnalisti straini, dupa decizia Beijingului de a ingheta acreditarile pentru mass-media americane pe fondul unor tensiuni puternice intre cele doua tari, informeaza AFP.Administratia Trump a declansat ostilitatile in 2020 impotriva mass-media…

- Guvernul Statelor Unite a anuntat miercuri ca va mentine tarifele vamale suplimentare de 15% pentru avioanele Airbus si de 25% pentru alte produse din UE, in pofida masurilor luate de blocul comunitar pentru rezolvarea disputei de 16 ani privind subventiile ilegale din domeniul aviatic, transmite…

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- Administrația Donald Trump a acuzat joi China ca deruleaza un "blitzkrieg economic" pentru a deveni prima superputere mondiala, scrie AFP.Acest nou atac a venit de la ministrul american al Justiției Bill Barr și se adauga acuzațiilor aproape zilnice ale președintelui Statelor Unite…

- Administratia Chinei a somat, miercuri, Statele Unite sa revina asupra deciziei de anulare a statutului special al provinciei Hong Kong in relatiile comerciale, Beijingul amenintand Washingtonul cu masuri de retorsiune, potrivit BBC, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, a emis…

- China urmeaza sa impuna sanctiuni in emiterea unor vize oficialilor americani, in urma unei decizii similare a Washingtonului vizand oficiali din cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) ca represalii vizand politica Beijingului fata de Hong Kong, relateaza Reuters.Diplomatia chineza…

- Presedintele Donald Trump nu exclude intreruperea oricaror relatii cu Beijingul, inclusiv a celor economice, intr-un context tensionat al raporturilor bilaterale, transmit AFP si Reuters. "Statele Unite mentin, desigur, o optiune politica, cu mai multe conditii, de a taia toate legaturile…