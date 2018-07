Taxele vamale anuntate de SUA ar putea costa Germania pana la 20 de miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele vamale anuntate de presedintele SUA, Donald Trump, la importurile de otel si aluminiu vor determina anul acesta un declin al prosperitatii in Germania si ii vor costa probabil pe nemti 20 de miliarde de euro (23,44 miliarde de dolari), a avertizat Gustav Horn, directorul Institutului economic…

- Tarifele americane pentru importurile de automobile ar taia aproximativ 6 miliarde de euro din productia economica a Germaniei, a declarat vineri presedintele Camerelor de Comert din Germania (DIHK), Eric Schweitzer, la televiziunea germana, transmite Reuters.

- "Cand vrem sa negociem taxe vamale, de exemplu la masini, avem nevoie de o pozitie comuna europeana si inca lucram la asta", a declarat Merkel.Luna trecuta, Donald Trump a amenintat ca va introduce tarife vamale de 20% pentru toate importurile de autoturisme din UE, declaratii care au dus…

- Uniunea Europeana a avertizat SUA ca impunerea unor tarife vamale la masini si componente auto va lovi industria sa auto si va duce probabil la contramasuri de 294 de miliarde de dolari la exporturile americane, din partea partenerilor ei comerciali, transmite Reuters. Într-un document trimis…

- Uniunea Europeana a avertizat luni ca bunuri americane in valoare de pana la 294 de miliarde de dolari vor fi taxate intr-o serie de contramasuri daca presedintele american Donald Trump va impune taxe vamale pentru importurile de autoturisme, scrie AFP.

- Masurile de raspuns ale Uniunii Europene la tarifele introduse de administratia Trump vor intra in vigoare vineri, 22 iunie, a anuntat miercuri Comisia Europeana, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul european a precizat că a adoptat, în mod formal, o lege prin care sunt introduse…

- Bursele din lumea intreaga scad, dupa ce președintele american Donald Trump a promis noi tarife vamale pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari . Indicele Dow jones a scazut cu 1,3% dupa deschiderea tranzacțiilor pe bursa de la New York, din cauza intensificarii disputelor comerciale…

- Taxele vamale asupra otelului si aluminiului importat de SUA din UE vor intra in vigoare automat pe 1 iunie in situatia in care Uniunea Europeana si Statele Unite nu vor incheia un acord pana atunci, relateaza Reuters, citand o sursa din cadrul Ministerului Economiei din Germania.