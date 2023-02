Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. „Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți, 14 februarie 2023, in jurul orei 15.00, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Un cutremur de 5,7 grade s-a produs, marti, in judetul Valcea, fiind resimtit in Bucuresti si in mai multe judete ale tarii. Cutremurul de marți,…

- Știm ca anul trecut a fost un an dificil pentru toți, cu creșteri de prețuri la utilitați, combustibil sau alimente. Din acest motiv am luat decizia ca in anul 2023, taxele și impozitele, inclusiv taxele pentru parcari, din municipiul Aiud sa nu fie majorate. Singura modificare va fi indexarea obligatorie,…

- In acest an, taxele și impozitele locale in municipiul Iași vor fi indexate doar cu 5,1%, atat cat reprezinta inflația, a anunțat primarul Mihai Chirica. Pentru anul viitor, autoritațile locale au in vedere un nou sistem de bonificații pentru persoanele care platesc mai devreme impozitele locale astfel…

- Taxele si impozitele locale din municipiul Piatra-Neamt pentru anul 2023 nu au fost majorate, ci doar indexate cu rata inflatiei, conform legii, a declarat primarul Andrei Carabelea. Indexarea este de 5,1%, atat cat a fost rata inflatiei pe anul fiscal anterior, insa edilul a subliniat ca taxele si…

- Ca urmare a unor informații eronate aparute in spațiul public, cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, facem urmatoarele precizari: In cadrul ședinței Consiliului Local de ieri, 27 decembrie 2022, a fost votat proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor…