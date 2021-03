Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca in Bucuresti cu 2,6% in 2022, in baza ratei inflatiei

Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 2,6% in 2022, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei.





In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile…