Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate de persoane fizice catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se vor putea plati prin unitatile CEC Bank.

- "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. Pana la sfarsitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent daca acestea au sau nu au cont la CEC", a declarat Dancila,…

- Romanii iși vor putea plati taxele și impozitele datorate ANAF la CEC Bank, inclusiv taxele pentru pașapoarte, incepand de luni, 11 iunie. Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, in ședința de Guvern, ca pentru plata acestor taxe și impozite, comisionul bancii va fi zero, pana la sfarșitul anului.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate de persoane fizice catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- Fostul ministru al Finantelor din Cabinetul Tudose va conduce, mai nou, Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Ionut Misa ii succede in functie Mirelei Calugareanu, postura de presedinte ANAF conferindu-i si rang de secretar de stat. In cursul acestei zile, Eugen Teodorovici confirma ca l-a propus…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.„Va…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…