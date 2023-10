Stiri pe aceeasi tema

- Taxele pentru bagajele de mana ar putea fi interzise in curand, avand in vedere ca Uniunea Europeana incearca sa simplifice prețul biletelor de avion. Uniunea Europeana va elimina taxele pentru bagajele de mana, impuse mai ales de operatorii low-cost, dupa ce Parlamentul European a adoptat o masura…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca atat timp cat este prim-ministru nu o sa accepte ca romanii sa fie in continuare „umiliti” de cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Ciolacu a reiterat ca, daca in decembrie Austria isi va folosi din nou dreptul de veto impotriva Romaniei, va ataca la…

- Presedinta Comisiei Europene a pledat, miercuri, in discursul despre Starea Uniunii pe care l-a sustinut in fata Parlamentului European, pentru includerea neintarziata a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, apreciind ca cele doua tari au luat masurile potrivite impotriva migratiei si se comporta…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul Parlamentului European, in cadrul dezbaterii privind starea IMM-urilor la nivel european, mai mult sprijin pentru antreprenorii din Alba, facand referire la cei din Blaj și Ocna Mureș. “Economia europeana depinde de IMM-uri. Peste 98 la suta din…

- Vot final in Parlamentul European: prelungim cu un an masura de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana, anunța europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. ”Tocmai am votat cu larga majoritate in plenul Parlamentului European - 577 de voturi "pentru", 36 "impotriva" și…

- Europarlamentarul Victor Negrescu solicita in plenul Parlamentului European sprijin pentru modernizarea fabricilor de armament din Cugir in contextul Summitului NATO de la Vilnius și al deciziei Uniunii Europene de a dezvolta industria de aparare. „Romania poate fi un hub pentru NATO, mai ales pe zona…