Taxele pe care Guvernul le-ar putea creşte Se vorbeste tot mai mult si tot mai des despre masurile pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a acoperi deficitul bugetar. TVA-ul ar putea sa creasca la 19% pentru mai multe categorii de produse si servicii, excluzand produsele considerate de baza pentru care a fost si plafonat adaosul comercial. Serviciile de catering, masa la restaurant, produsele bio, serviciile hoteliere si alimentele care nu sunt considerate a fi de baza ar urma sa ne coste mai mult. Motivul este acela ca, pentru ele, TVA-ul ar creste cu 10 procente, de la 9% cat este acum la 19%. De exemplu, pentru un kilogram de zahar… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

