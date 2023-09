Stiri pe aceeasi tema

- Medicina a fost dintotdeauna una dintre facultațile cele mai dificile pentru ca medicii sunt cei care au, la propriu, viețile noastre in mainile lor. Faptul ca atația ani medicii din Rominia au fost platiți extrem de prost a facut ca exodul cadrelor medicale catre strainatate sa fie mare. Acum medicii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a faut un nou anunț! Specialiștii au precizat cand va fi prima ninsoare in Romania. Totodata, meteorologii susțin ca, in acest an, iarna va veni mai devreme fața de anii precedenți.

- Se parca ca problema este mult mai grava decat banuiam. Nu numai ca drona nu a explodat in aer și a cazut in Romania (fapt infirmat de filmarea aparuta in presa ucraineana), cum raportau șefii armatei Romaniei Excelenței Sale Domnului Radu Tudor, ci se pare ca Rusia lanseaza atacuri aeriene asupra Ucrainei…

- Specialiștii au declarat alerta sanitara in Romania! Unul dintre cele mai consumate produse alimentare de la noi pune in pericol sanatatea oamenilor. Mia mulți membri ai aceleiași familii au fost internați de urgența la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, cu simptome de botulism.

- Sase din zece romani cred ca taxele de scolarizare din Romania sunt prea mari, arata un studiu realizat de Dynata pentru Revolut. Doar 11% dintre respondenti sunt de parere ca educatia de calitate costa mai mult. De asemenea, 59% dintre respondentii de 18-24 de ani ar contribui la finantarea studiilor.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment de ultima ora. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca acest val de aer tropical va aduce furtuni și averse torențiale in mai multe zone din Romania.

- Joi și vineri vor fi cele mai calduroase zile din aceasta saptamana, a declarat la Digi24 directorul ANM Elena Mateescu. Ea a adaugat ca in august vor fi perioade cu canicula, dar și perioade in care diferențele de temperatura de la o zi la alta vor fi chiar și de zece grade Celsius.

- Urmeaza zile de foc la noi in țara, specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat temperaturi ingrozitoare in Romania. Ce este, de fapt, Anticiclonul Cerberus, fenomenul responsabil pentru valul de canicula ce a lovit o mare parte din continent. Ce este Anticiclonul Cerberus…