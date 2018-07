taxele lui Trump lovesc ca un bumerang in companiile americane. Prima victima: Ford Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de dolari in urma restructurarii afacerii.



Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Aceste tarife ar putea costa anul acesta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde…

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch. Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12 miliarde de dolari, respectiv…

- China investeste de noua ori mai mult in America de Nord decat in Europa, pe masura ce peisajul comertului global se schimba, arata un raport recent, potrivit CNBC. Investitiile chinezesti in afara granitelor s-au orientat puternic catre Europa in prima jumatate a anului 2018, in timp ce…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie. Analistii spun ca razboiul comercial intre SUA si China ar putea stimula si mai mult exporturile de cereale din bazinul…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse, potrivit agentiei chineze Xinhua, care a citat Comisia pentru Tarife a Consiliului de Stat, relateaza Reuters conform News.ro . Tarife pentru bunuri americane…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Apple a raportat marti rezultate peste asteptari in al doilea trimestru fiscal, cu 52,2 milioane de iPhone-uri vandute si o crestere surpinzatoare a vanzarilor de dispozitive in China, de 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, relateaza Reuters. Compania americana a anuntat si o noua rascumparare…

- Gigantul american Apple a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimari in primul trimestru din 2018, scrie Reuters. Directorul general Tim Cook a anunţat că iPhone X a fost cel mai bine vândut model iPhone…