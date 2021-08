Taxe: Veneția vrea să scape de „turiștii de o zi” Veneția se pregateste pentru un moment in care va redobandi titlul de una dintre principalele destinatii turistice ale lumii. La sfarșitul celui de-al doilea sezon estival cu mai putini vizitatori si venituri mai mici, eventuala revenire la normalitate dupa pandemie nu va include obisnuitele „hoarde” de turisti care petrec o singura zi in orasul canalelor. […] The post Taxe: Veneția vrea sa scape de „turiștii de o zi” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

