Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul mexican a anuntat joi represalii comerciale impotriva taxelor vamale anuntate de SUA, principalul sau partener comercial, pe importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana, Mexic si Canada, relateaza AFP si Reuters. Canada a anuntat, la randul ei, ca va impune taxe de 16,6 miliarde de…

- Taxele vamale asupra otelului si aluminiului importat de SUA din UE vor intra in vigoare automat pe 1 iunie in situatia in care Uniunea Europeana si Statele Unite nu vor incheia un acord pana atunci, relateaza Reuters, citand o sursa din cadrul Ministerului Economiei din Germania.

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat, joi, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- China a ripostat miercuri la planurile administratiei Trump, de a impune tarife vamale pentru produse chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, printr-o lista de produse de import SUA, precum soia boabe, avioane, automobile, whisky si produse chimice, carora li se vor aplica tarife similare, transmite…

- Trump a oferit exceptare de la plata taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu din care vin din Uniunea Europeana, astfel evitand un razboi economic cu aliatii sai cheie, informeaza CNN Money. Exceptiile pentru Canada si Mexic au fost anuntate inca de la semnarea declaratiilor care…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega readuce in discuție faptul ca, in 2017, Romania a semnat CETA (Acordul de comerț intre Uniunea Europeana și Canada) cu condiția suspendarii regimului de vize pe care Canada il aplica cetațenilor romani (și bulgari).Citeste si: Guvernul grabeste pasul! Premierul…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…