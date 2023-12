Taxe și impozite mărite. Cât vor scoate românii în plus din buzunar de la 1 ianuarie Romanii proprietari de case, mașini sau terenuri vor plati sute de lei in plus de la 1 ianuarie 2024, potivit Antena 3. Toate darile la stat cresc cu 13.8%. Este vorba despre indexarea cu rata inflatiei. Taxele locale sunt indexate anual cu rata inflației, iar pentru anul viitor, acest lucru reprezinta o crestere de 13,8%. Romanii […] The post Taxe și impozite marite. Cat vor scoate romanii in plus din buzunar de la 1 ianuarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

