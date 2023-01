Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența nr. 16 din 15 iulie 2022 a modificat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind deducerea personala suplimentara, a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Articolul 77 din Ordonanța de Urgența menționata mai sus se modifica astfel:Se dau 100 lei in plus la salariu pentru…

- Din ianuarie 2023, parinții care realizeaza venituri din salarii beneficiaza de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița sau școala, transmite Federația Naționala a Parinților. Concret, Ordonanța de Urgența nr. 16 din 15…

- Klaus Iohannis a semnat astazi noi decrete prin care alți magistrați vor ieși la pensie. In justiție bate un vant al pensionarilor de teama desființarii pensiilor speciale. Redam mai jos, detalii cu privire la noile decrete semnate de președintele Klausi Iohannis. Decret privind promulgarea Legii pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr.…

- Deși Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis ca plata contributiilor de sanatate pentru pensii mai mari de 4.000 lei este neconstitutionala, taxa de 10% a fost reținuta, in ianuarie 2023, deoarece taloanele fusesera tiparite deja. Tot ce mai pot sa faca acum cei in cauza este sa aștepte returnarea…

- Cei care au pensii mai mari de 4.000 lei nu pot fi obligați sa plateasca contribuții la sanatate, a hotarat joi Curtea Constituționala legat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021.

