Taxe ridicole pe care unele țări le impun locuitorilor lor Se spune ca doar doua lucruri sunt certe pe lumea asta: moartea si taxele. Insa in timp ce moartea e una singura, taxele parca nu se mai termina. Si dupa ce ca sunt multe, in unele tari mai sunt si ciudate, pe alocuri chiar ridicole. Listverse a strans cateva astfel de exemple. Ramane ca tu sa tragi concluzia daca sunt sau nu mai ciudate ca in tara noastra. Articolul integral pe ZIARE.COM Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident socant in trafic, la sfarsitul saptamanii trecute. In centrul acestuia s-a aflat un barbat beat, care isi conducea autoturismul pe „interzis”, pe o strada din Arad, sambata noaptea. Dupa o scurta urmarire, soferul a fost oprit de doi politisti de la Biroul Rutier, care, conform aradon.ro, au…

- Premiera dupa premiera la Olimpiada Naționala de Limba Franceza de la Buzau. Dupa ce Michele Ramis a marcat prin vizita sa la Buzau, prima prezența a unui ambasador al Franței la o olimpiada, cel mai mare dramaturg roman contemporan, Matei Vișniec, stabilit in Franța, a transmis un mesaj video celor…

- In urma cu foarte puțin timp, a avut loc un accident la Scoarța. O mașina a intrat in șanț dupa ce a pierdut controlul direcției. Se pare ca anterior a avut loc o ciocnire. Revenim. Articolul ACUM! FOTO! Accident la Scoarța! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Ivona Lucan: Care a fost sau este cel mai indragit/incomod rol din cariera ta actoriceasca? – Alina Simionescu: Cel mai indragit spectacol (și cel mai dificil rol) – Requiem, regia Alexander Hausvater. Aceasta a reprezentat o a doua intalnire memorabila pentru mine. Rolul a fost ofertant și frumos,…

- Evaluarea sefelor de la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Buzau frizeaza ridicolul. Dupa ce noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, a spus, pe 28 februarie, ca acordarea calificativului „nesatisfacator” celor trei inspectori scolari din fruntea ISJ Buzau a fost eronata si va cere penalizarea persoanelor…

- Sute de elevi au luat parte, joi, la deschiderea Targului Ofertelor Educationale de la Buzau, un eveniment menit sa ii convinga pe elevii de clasa a VIII-a care este cel mai potrivit liceu catre care ar trebui sa se indrepte dupa absolvire. Evenimentul este gazduit la Galeriile de Arta de pe Bulevardul…

- Odata cu promulgarea Constitutiei Dobrogei, la 9 martie 1880, sunt puse pe baze deosebite atat pozitia cetateneasca a locuitorilor dobrogeni, cat si diferitele institutii ale provinciei, dupa cum scrie I.N. Roman, in lucrarea "Dobrogea si drepturile politice ale locuitorilor eildquo;. Astfel, prin art.…