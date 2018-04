Legea nr. 230/2007 permite adunarii generale a proprietarilor sa adopte o hotarare in acest sens, prin care sa se instituie o taxa pentru animalele ce traiesc in apartamentele situate intr-un bloc. Vizate de aceste taxe nu sunt toate animalele de companie, ci, de cele mai multe ori, doar cainii si pisicile. Totusi, specialistii atrag atentia ca aceasta masura poate fi contestata, scrie avocet.net. Numarul cainilor de companie din Romania este, potrivit statisticilor europene, de aproximativ 4.150.000. Asadar, in legislatia care reglementeaza viata la bloc nu exista prevederi clare privind…