Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta la Guvern astazi. Premierul Marcel Ciolacu va discuta cu șefii Bancii Mondiale despre reforma pensiilor speciale, cumulul pensiei cu salariul și masurile fiscale, dar și despre negocierea cu Comisia Europeana in privința unei noi ținte pentru deficitul bugetar.

- Organizațiile sindicale și patronale ar putea fi scutite de achitarea taxei de inregistrare de stat. Executivul a aprobat astazi, 12 iulie, prin hotarire de Guvern, proiectul de lege in acest sens. Modificarile au fost efectuate pentru a asigura echitatea partenerilor sociali in procesul de inregistrare,…

- Bugetul are nevoie de bani, iar Guvernul ia in calcul toate sursele posibile de venituri, inclusiv prin renunțarea parțiala la anumite facilitați fiscale. Nu se vor elimina cele din sectorul IT, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Rareș Bogdan și-a exprimat opoziția sa fața de eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din domeniul IT, agricultura, industria alimentara și construcții. Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) se va intalni astazi pentru a discuta acest subiect, care va fi dezbatut și in ședința de Guvern.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la inaugurarea unui pod rutier in Capitala, ca excepțiile din Codul Fiscal pentru diferite sectoare de activitate aduc o gaura la buget de 74 de miliarde de lei și ca o mare parte din acestea trebuie sa dispara.„PNRR prevede sa incepem sa scoatem din excepții.…

- Plafonarea adaosului comercial este solutia gasita de noul Guvern ca sa combata preturile, cel putin la mancare, care continua sa creasca luna de luna. Nu se stie, insa, de cand si sub ce forma.

- Sondajul pe proiectul de ordonanța de urgența privind creșterea salariilor acordata duminica, 11 iunie, de Guvern, nu este gata in Neamț. Luni, 12 iunie, la ora 9.30, cu doar jumatate de ora inaintea momentului la care liderii sindicali trebuie comunice decizia sindicaliștilor, inca se numarau cați…

- Masurile fiscale pregatite de Guvernul Romaniei nemulțumesc pe mai toata lumea. Federația Naționala a Sindicatelor din Administrație (FNSA) anunța ca se pregatește de greva, dupa ce in spațiul public au aparut discuții privind masurile fiscal bugetare pentru anul 2023 pregatite de administrația centrala.