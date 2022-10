Veste proasta pentru șoferii din Romania. Aceștia vor fi nevoiți sa plateasca taxe mai mari in funcție de noxele emanate de mașini. Conducatorii auto o sa plateasca taxe pentru poluare in funcție de vechimea mașinii. Anunțul este oficial, iar proiectul intra in vigoare pana la jumatatea anului viitor.