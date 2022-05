Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta luni Ordonanța privind voucherele pentru alimente și mese calde, care vor fi acordate o data la doua luni persoanelor vulnerabile. 3 milioane de persoane vor primi aceste vouchere. Bugetul este de 3,1 miliarde de lei, jumatate din bani urmand sa vina din fonduri europene.

- Ce categorii de romani vor beneficia de vouchere de 250 de lei de la Guvern. Detalii importante despre tichetele sociale Guvernul a anunțat ca va distribui tichete sociale in valoare de 250 de lei, la fiecare doua luni, bani care pot fi cheltuiți exclusiv pentru a cumpara produse alimentare și a se…

- Sunt vești COLOSALE pentru sute de mii de romani! Chiar daca situația economica este extrem de dificila din cauza crizei aparute in urma pandemiei de Covid-19, a crizei energetice și a razboiului din Ucraina, Executivul a venit cu soluții pentru a crește suma de bani oferita lunar acestor persoane.…

- Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piața muncii, se contureaza drept o posibila soluție de flexibilizare a muncii și de facilitare a tranziției la munca de la birou, in contextul revenirii tot mai multor angajați la modul de lucru pre-pandemic. Conform platformei…

- 25% dintre romani declara ca obișnuiesc sa posteasca miercurea și vinerea in timp ce doar 1 din 10 romani țin tot postul, iar 15% respecta postul in ultima saptamana a acestuia, conform unui studiu Reveal Marketing Research . Persoanele active cu varsta cuprinsa intre 25 și 45 de ani respecta, in cea…

- Amanarea ratelor la banci: cat va crește rata la credit daca se alege amanarea plații. Costuri suplimentare Guvernul ia in calcul varianta amanarii ratelor la banci pentru romani, ca masura in contextul situației de criza. Aceasta a fost agreata și de reprezentanții bancilor. Este insa o soluție de…

- Guvernul a pregatit un proiect de lege privind introducerea starii de criza in Romania, ce urmeaza sa fie adoptat și transmis spre aprobare Parlamentului, dupa cum au precizat surse politice. Proiectul aflat pe masa Executivului modifica mai multe legi in vigoare, inclusiv Statutul cadrelor militare…

- De la 1 martie 2022 se vor majora automat mai multe ajutoare de stat. Indicele social de referinta va creste cu 5,1%, datorita unei legi adoptate in vara anului 2021, ceea ce inseamna ca valoarea va creste la 525,5 de lei, de la 500 cat e in prezent .Noua lege prevede indexarea anuala a ISR cu 100%…