Taxe mai mari la Universitatea Babeș-Bolyai Taxele de școlarizare la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au fost majorate, in baza unor obligații legale și dupa consultarea reprezentanților studenților, prezizeaza instituția de invațamant superior. Potrivit UBB, cuantumul taxei de școlarizare se stabileste de senatul fiecarei institutii de invatamant superior in functie de costurile specifice ale scolarizarii. In condițiile in care de un deceniu […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

