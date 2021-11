Taxe consulare noi pentru cetățenii străini în programul de guvernare al cabinetului Ciucă Cabinetul Ciuca vrea introducerea unor taxe pentru prestarea, in regim de urgența, a serviciilor consulare, dar și introducerea de taxe consulare pentru serviciile consulare prestate cetațenilor straini. Potrivit programului de guvernare, pentru asigurarea resurselor umane, financiare și logistice necesare atingerii obiectivelor legate de extinderea și modernizarea oficiilor consulare și in vederea creșterii capacitații procesare a […] The post Taxe consulare noi pentru cetațenii straini in programul de guvernare al cabinetului Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

